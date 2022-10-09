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عاجل.. وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة المدرسة في القطيف (تفاصيل صادمة)
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عاجل.. وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة المدرسة في القطيف (تفاصيل صادمة)

عاجل.. وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة المدرسة في القطيف (تفاصيل صادمة)

عاجل.. وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة المدرسة في القطيف (تفاصيل صادمة)
٠٥:٥٧:٠٧ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في مأساة سطّرتها واقعة غريبة، توفى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات اليوم الأحد، بعد نسيانه داخل حافلة كانت تقله ذهابًا وإيابًا إلى مدرسة رياض الأطفال بحي الشويكة بالقطيف.

وتوفى الطفل مختنقًا داخل الحافلة بعد نسيانه، فيما باشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة لمعرفة ملابسات الحدث ومحاسبة المقصرين.

من جانبه كشف قريب المتوفي ” ابن خال الأب “، تفاصيل الحادث في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم، بالقول: بلغنا أن قائد الحافلة نسي الطفل حسن هاشم الشعلة البالغ من العمر 5 أعوام في الحافلة منذ الصباح ولم يكتشفه إلا عند الساعة 11 صباحا تقريبا.

وتابع: وهذا كما أكده البعض وبلغنا به، حيث اكتشف تواجد الطفل بعد استعداده لإرجاع الأطفال إلى منازلهم، وقد كانت هناك محاولات لإسعافه والتي باءت جميعها بالفشل ، ولا نعلم من صحة ذلك يقينا.

وأكد أن الأب موظف في إحدى الدوائر الحكومية لديه عدد من البنات والأبناء ، وأن الطفل يعيش مع والده في بيت جده لأبيه.

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القطيف حافلة مدرسة طفل القطيف وفاة طفل

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