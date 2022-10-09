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بالفيديو.. معاناة الوقود تبدأ في فرنسا

بالفيديو.. معاناة الوقود تبدأ في فرنسا

بالفيديو.. معاناة الوقود تبدأ في فرنسا
٠٦:٤٣:١٦ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ازدحاما شديدا وطوابير انتظار طويلة، في عدة مناطق بفرنسا، أمام محطات الوقود، بعد نفاد المخزون من عدة محطات في البلاد، بسبب إضراب 4 مصاف تابعة لشركة توتال وإكسون موبيل.

بوادر أزمة الوقود

وفي وقت سابق، كشف وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، أن حكومة بلاده ستواصل دعم فاتورة الطاقة، للأسر الأكثر احتياجًا، وإن هذا الأمر سيتم “بطريقة هادفة أكثر ومركزة”.

وتعاني دول أوروبا، من أزمة في الطاقة والغاز، ولا سيما في ظل دخول فصل الشتاء، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها الإعلان عن خطة الدعم الجديدة للطاقة وأسعار الكهرباء، والتي سيتم العمل بها بداية من أول العام المقبل، بجسب ما قاله وزير الاقتصاد.

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تفجيرات “نورد ستريم”

وزادت حدة الأزمة بعد وقوع تفجيرات في خط نورد ستريم للغاز الموصل إلى أوروبا، نتج عنه تسريبات في عدد من المناطق، وكذلك خلل في مخزونات الطاقة لدى عدد من الدول الأوروبية.

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أزمة الطاقة أزمة الوقود أوروبا إضراب باريس فرنسا محطات الوقود

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