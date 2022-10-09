الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الأمن البيئي يحذر من هذه المخالفة: غرامة مليون ريال
توضيح من المرور بشأن غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها
قرار كويتي مفاجئ تجاه العمالة المنزلية
عاجل.. وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة المدرسة في القطيف (تفاصيل صادمة)
ضبط 4 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة معدات وتجهيزات لإحدى الشركات
«تقني عرعر للبنين» يعلن مواعيد التسجيل والقبول للفصل التدريبي الثاني ‏

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الأمن البيئي يحذر من هذه المخالفة: غرامة مليون ريال

الأمن البيئي يحذر من هذه المخالفة: غرامة مليون ريال

الأمن البيئي يحذر من هذه المخالفة: غرامة مليون ريال
٠٦:١٠:٢٧ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن قيمة الغرامات المقررة على المخالفات والعقوبات وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في إنفوجراف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المخالفات كالتالي:

1-  عقوبة مخالفة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال في المرة الأولى.

2-  عقوبة عدم حيازة ترخيص الصيد البري 10 آلاف ريال ترتفع في حال تكرارها.

3- عقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال.

4-  أما الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال في المرة الأولى للمخالفة.

5- إتلاف أو الأضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، تعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وتقدر قيمة الغرامة طبقًا لجسامة المخالفة، وفقًا لما يحدده المركز.

اقرأ أيضًا:

الأمن البيئي يضبط 18 مخالفًا بالرياض ويوجه لهم هذه الاتهامات

الكلمات الدلالية:
الأمن البيئي غرامة مليون ريال مخالفات الأمن البيئي مخالفات الصيد

مواد ذات صلة

المزيد
حالة استنفار قصوى بالمراكز الصحية والمستشفيات في المدينة بسبب موجة غبار

حالة استنفار قصوى بالمراكز الصحية والمستشفيات في المدينة بسبب موجة غبار

٠٤:٣٩ م، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠١٦
“الجوازات” تنهي إجراءات قدوم 629 ألف حاج

“الجوازات” تنهي إجراءات قدوم 629 ألف حاج

٠٤:٢٦ م، الخميس، ١٨ سبتمبر ٢٠١٤
الموديلات الجديدة تزيد من حصة السيارات الكورية حول العالم.. والطلب على «كيا» يقفز 40%

الموديلات الجديدة تزيد من حصة السيارات الكورية حول العالم.. والطلب على «كيا» يقفز 40%

٠٦:٥٦ م، الأثنين، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٥
«كبار العلماء» تحذر من دعوات إثارة النعرات وإذكاء العصبية بين الفرق الإسلامية

«كبار العلماء» تحذر من دعوات إثارة النعرات وإذكاء العصبية بين الفرق الإسلامية

٠٩:٠٠ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *