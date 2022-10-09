الأمن البيئي يحذر من هذه المخالفة: غرامة مليون ريال

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن قيمة الغرامات المقررة على المخالفات والعقوبات وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في إنفوجراف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المخالفات كالتالي:

1- عقوبة مخالفة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال في المرة الأولى.

2- عقوبة عدم حيازة ترخيص الصيد البري 10 آلاف ريال ترتفع في حال تكرارها.

3- عقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال.

4- أما الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال في المرة الأولى للمخالفة.

5- إتلاف أو الأضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، تعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وتقدر قيمة الغرامة طبقًا لجسامة المخالفة، وفقًا لما يحدده المركز.

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