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توضيح من المرور بشأن غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها
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توضيح من المرور بشأن غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها

توضيح من المرور بشأن غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها

توضيح من المرور بشأن غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها
٠٦:٠٧:٣٠ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية تجديد رخصة القيادة في وقتها، موضحة أن عدم تجديد الرخصة يترتب عليه فرض غرامة.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم.. لدي استفسار بشأن طريقه دفع رسوم انتهاء رخصة ومضت ٢٠٠ يوم على انتهائها؟

وأجاب المرور بقوله “مرحباً بك، عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ (٦٠) يوم يفرض عليك غرامة مالية قدرها (١٠٠) ريال عن كل سنة تطويف”.

استعمال آلة التنبيه

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من إساءة استعمال منبه المركبة خلال السير.

وقال المرور في تغريدة عبر  “تويتر”: “إساءة استعمال منبه المركبة يعتبر من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، ويعد مخالفة مرورية”.

سلوكيات وممارسات السلبية 

وقبل أيام، حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والارتباك المروري.

وقال المرور، في تغريد عبر “تويتر”: “لا تكن سبباً في عرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.

وأضافت الإدارة العامة للمرور: “تجنب التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة لممارسة هذه السلوكيات:

1- تبادل أطراف الحديث.

2- الاستدلال على موقع معين.

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