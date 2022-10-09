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ضبط 4 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة معدات وتجهيزات لإحدى الشركات
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ضبط 4 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة معدات وتجهيزات لإحدى الشركات

ضبط 4 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة معدات وتجهيزات لإحدى الشركات

ضبط 4 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة معدات وتجهيزات لإحدى الشركات
٠٥:٣٤:٥٤ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن تمكنها من ضبط وافدين مقيمين لانتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة معدات وتجهيزات تشتغيلية وفنية لإحدى الشركات.

ونشر الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيانًا قال فيه: قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية اليمنية، لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة معدات وتجهيزات تشغيلية وفنية لإحدى الشركات (تم استردادها).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
انتحال صفة سرقة شركة شرطة الرياض وافدين

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