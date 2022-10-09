الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل يعلن فتح باب التوظيف للثانوية فأعلى
الأمن البيئي يحذر من هذه المخالفة: غرامة مليون ريال
توضيح من المرور بشأن غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها
قرار كويتي مفاجئ تجاه العمالة المنزلية
عاجل.. وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة المدرسة في القطيف (تفاصيل صادمة)
ضبط 4 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة معدات وتجهيزات لإحدى الشركات

الرئيسية

 /

فرص

 /

المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل يعلن فتح باب التوظيف للثانوية فأعلى

المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل يعلن فتح باب التوظيف للثانوية فأعلى

المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل يعلن فتح باب التوظيف للثانوية فأعلى
٠٦:١٥:١٧ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات، وشركات خدمة حجاج الداخل بمكة المكرمة، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الإدارية والتقنية والهندسية للرجال والنساء حملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

المسميات الوظيفية

– مدير إداري ومالي
– سكرتير تنفيذي
– مشرف موارد بشرية
– منسق أعمال
– مدير مبادرة
– مبرمج حاسب آلي
– محاسب
– مونتير
– صانع محتوى
– مصور فوتوغرافي
– مهندس مدني

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس

اقرأ أيضا:

برواتب 9 آلاف ريال.. «التقني للخطوط الحديدية» يعلن عن تدريب ووظائف

إعلان نتائج القبول في وظائف ديوان المظالم.. موعد المقابلات

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/3/13هـ (الموافق 2022/10/9م) عن طريق الرابط: ( هنا )

ويستمر حتى الأحد 1444/3/27هـ (الموافق 2022/10/23م).

الكلمات الدلالية:
المجلس التنسيقي شركات خدمة حجاج الداخل مكة المكرمة وزارة الحج والعمرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف تعليمية شاغرة في المعاهد العلمية بجامعة الإمام

وظائف تعليمية شاغرة في المعاهد العلمية بجامعة الإمام

٠١:٠٠ ص، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠١٦
وظائف شاغرة على نظام التعاقد بأمانة جدة

وظائف شاغرة على نظام التعاقد بأمانة جدة

١٢:٣٠ م، الأربعاء، ٢٧ مارس ٢٠١٣
بموافقة «التعليم».. جامعة الطائف تبدأ «الدبلوم التربوي المطور»

بموافقة «التعليم».. جامعة الطائف تبدأ «الدبلوم التربوي المطور»

١٠:٢٢ م، الأربعاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧
وظائف شاغرة للرجال بـ«هيئة المهندسين»

وظائف شاغرة للرجال بـ«هيئة المهندسين»

٠١:٥٧ ص، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *