المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل يعلن فتح باب التوظيف للثانوية فأعلى

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أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات، وشركات خدمة حجاج الداخل بمكة المكرمة، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الإدارية والتقنية والهندسية للرجال والنساء حملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

المسميات الوظيفية

– مدير إداري ومالي

– سكرتير تنفيذي

– مشرف موارد بشرية

– منسق أعمال

– مدير مبادرة

– مبرمج حاسب آلي

– محاسب

– مونتير

– صانع محتوى

– مصور فوتوغرافي

– مهندس مدني

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

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طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/3/13هـ (الموافق 2022/10/9م) عن طريق الرابط: ( هنا )

ويستمر حتى الأحد 1444/3/27هـ (الموافق 2022/10/23م).