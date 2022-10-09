«تقني عرعر للبنين» يعلن مواعيد التسجيل والقبول للفصل التدريبي الثاني ‏

تواصل- واس:

أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر‬ عن مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني ١٤٤٤هـ لبرنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي وتخصصات الدبلوم، التي تشمل تقنية المحاسبة ، وتقنية الأعمال المكتبية.

كما تشمل تقنية التأمين وإدارة المخاطر، وتقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وتقنية المحركات ومركبات، وتقنية الدعم الفني للحاسب، وتقنية شبكات الحاسب، ودعم أنظمة شبكات الحاسب.

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 27 – 3 – 1444هـ ويستمر حتى 2 – 4 – 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني: “قبولي” عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

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