للأمهات.. صحتك النفسية تؤثر في قدرة طفلك على الكلام

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كشفت دراسة حديثة أن الصحة النفسية للأم وحالتها المزاجية تؤثر في قدرة الطفل الرضيع على البداية في الكلام والتفاعل مع البيئة المحيطة.

جاء ذلك بعد أن قام فريق علماء بمعهد ماكس بلانك للعلوم الإدراكية والدماغية في لايبزيج بألمانيا بدراسة مدى قدرة الأطفال على تمييز أصوات الكلام عن بعضها، ومدى تأثر ذلك بالحالة المزاجية لأمهاتهم، وفق دورية JAMA.

الحالة المزاجية للأم

وقالت الدراسة إنه كان واضحاً أنه إذا أفادت الأمهات بمعاناتهن من حالة مزاجية أكثر سلبية بعد شهرين من الولادة، فإن أطفالهن يظهرون في المتوسط معالجة أقل نضجاً لأصوات الكلام في سن الستة أشهر.

وتعتبر القدرة على تمييز الأصوات شرطاً أساسياً مهماً للخطوات الإضافية نحو اكتساب لغة متطورة، فإذا تمكن من تمييز الأصوات عن بعضها، يمكنه أيضاً تمييز الكلمات الفردية ومن ثم يبدأ الطفل مع مرور الوقت في تطوير مهاراته اللغوية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تطوير ما يسمى بـ”رد فعل عدم التطابق” يتأخر بين المواليد الذين تعاني أمهاتهم من اكتئاب أو حالات مزاجية سلبية، بالمقارنة مع المواليد الجدد، الذين كانت أمهاتهم في حالة مزاجية أكثر إيجابية.

ويتم استخدام أسلوب القياس بـ”رد فعل عدم التطابق”، أو “عدم التوافق”، لاختبار مدى قدرة شخص ما على فصل الأصوات عن بعضها البعض.

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