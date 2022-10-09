تعرف على سعر الريال اليوم مقابل العملات الأجنبية
تواصل – فريق التحرير :
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها خدمة التعرف على أسعار العملات في المملكة مقابل الريال، اليوم الأحد، الموافق 9 من أكتوبر، وذلك وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
أسعار العملات
الدولار الأمريكي 3.7500 ريال
اليورو 3.6696 ريال
الجنيه الإسترليني 4.1751 ريال
الدرهم الإماراتي 1.0209 ريال،
الدينار البحريني 9.9351 ريال.
الدينار الكويتي 12.0909 ريال
الريال العماني 9.7390 ريال.
الريال القطري 1.03 ريال .
الدولار الكندي 2.74 ريال
الدولار الأسترالي 2.40 ريال.
الين الياباني 0.026 ريال.
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