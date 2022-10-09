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تعرف على سعر الريال اليوم مقابل العملات الأجنبية

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تعرف على سعر الريال اليوم مقابل العملات الأجنبية

تعرف على سعر الريال اليوم مقابل العملات الأجنبية

تعرف على سعر الريال اليوم مقابل العملات الأجنبية
٠٤:٥٥:٠٣ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها خدمة التعرف على أسعار العملات في المملكة مقابل الريال، اليوم الأحد، الموافق 9 من أكتوبر، وذلك وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

أسعار العملات

الدولار الأمريكي 3.7500 ريال

اليورو 3.6696 ريال

الجنيه الإسترليني  4.1751 ريال

الدرهم الإماراتي 1.0209 ريال،

الدينار البحريني  9.9351 ريال.

الدينار الكويتي 12.0909 ريال

الريال العماني 9.7390 ريال.

الريال القطري 1.03 ريال .

الدولار الكندي 2.74 ريال

الدولار الأسترالي 2.40 ريال.

الين الياباني 0.026 ريال.

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أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

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