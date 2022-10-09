الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
272 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11566 نقطة
لضبط الإعلانات المخالفة.. البلدية وهيئة العقار تطلقان حملة «صوّر وأرسل»
أول تعليق لـ زيلينسكي على تفجير جسر القرم: الجو كان غائمًا هناك (فيديو)
إضرابات مستمرة في أكثر من 20% بمحطات الوقود الفرنسية
شاهد: قوات الأمن الإيرانية تعتدي على طفل باللكمات والضربات المتتالية
الكرملين يتهم أمريكا بجني مكاسب من أزمة الطاقة في أوروبا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

272 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11566 نقطة

272 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11566 نقطة

272 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11566 نقطة
٠٤:٤٣:٤٦ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 191.34 نقطة ليقفل عند مستوى 11566.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 272 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تنمية، وإسمنت اليمامة، والدريس، وزين السعودية، وإسمنت العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سلامة، وذيب، وإسمنت أم القرى، وأسترا الصناعية، وجازادكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.04% و7.93%.

فيما كانت أسهم شركات بترو رابغ، ودار الأركان، والتصنيع، وزين السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وبترو رابغ، وسابك، والغاز، ودرا الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 281.89 نقطة ليقفل عند مستوى 19941.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 473 ألف سهم تقاسمتها 2302 صفقة.

الكلمات الدلالية:
أرامكو الأرباح الخسائر الراجحي الشركات الصفقات سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
في اتصال هاتفي.. ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع الأفغاني العلاقات بين البلدين

في اتصال هاتفي.. ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع الأفغاني العلاقات بين البلدين

١٢:٠٨ ص، الأثنين، ٠٧ مارس ٢٠١٦
الحصيني يتوقع حالة مطرية توافق خروج “المربعانية” ودخول “الشبط”

الحصيني يتوقع حالة مطرية توافق خروج “المربعانية” ودخول “الشبط”

٠٥:٣٥ م، الأثنين، ١٢ يناير ٢٠١٥
البحرين تستدعي سفير العراق للاحتجاج على التصريحات التحريضية الصادرة عن بغداد

البحرين تستدعي سفير العراق للاحتجاج على التصريحات التحريضية الصادرة عن بغداد

٠٢:٢١ ص، الخميس، ٢٣ يونيو ٢٠١٦
«الخثلان»: تخصيص آخر أيام العام الهجري بعبادة معينة «بدعة لا أصل لها»

«الخثلان»: تخصيص آخر أيام العام الهجري بعبادة معينة «بدعة لا أصل لها»

١١:٠٤ م، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *