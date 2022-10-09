272 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11566 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 191.34 نقطة ليقفل عند مستوى 11566.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 272 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تنمية، وإسمنت اليمامة، والدريس، وزين السعودية، وإسمنت العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سلامة، وذيب، وإسمنت أم القرى، وأسترا الصناعية، وجازادكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.04% و7.93%.

فيما كانت أسهم شركات بترو رابغ، ودار الأركان، والتصنيع، وزين السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وبترو رابغ، وسابك، والغاز، ودرا الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 281.89 نقطة ليقفل عند مستوى 19941.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 473 ألف سهم تقاسمتها 2302 صفقة.