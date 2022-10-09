الصحة العالمية: لماذا يتسبب زيت الزيتون في زيادة وزنك؟

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كشفت منظمة الصحة العالمة، أن زيت الزيتون يتسبب في زيادة الوزن.

وقال حساب فرع منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، إن الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والتي تسهم في زيادة الوزن.

فيما أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بمنشور عبر موقع “إنستجرام” أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة، بالمقارنة مع الأنواع المكرّرة من زيت الزيتون.

فوائد زيت الزيتون

وأشارت إلى أن السبب يعود إلى عصره على البارد خلال 24 ساعة من القطف الأول للزيتون.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن بعض أنواع الزيوت تعزز من صحة القلب والأوردة الدموية، وتحدّ أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات المفاجئة.

ومؤخرًا، أكد باحثون من جامعة “ميغيل هيرناندز” الإسبانية أن ملعقتي طعام أو أكثر من زيت الزيتون يوميًا ربما أخفض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 31%.

وطبقا لـ “وكالة تاس”؛ فإن تناول زيت الزيتون بانتظام يخفض خطر الوفاة من جميع الأسباب بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

ويقول الباحثون: “بعد دراسة وتحليل النظام الغذائي لأكثر من 1500 مشترك على مدى 18 عامًا، فإن تناول زيت الزيتون بانتظام ينصح به الباحثون، عبر تناول ملعقتي طعام أو أكثر من زيت الزيتون يوميًا وبصورة منتظمة”.

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