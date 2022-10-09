مغامرة جريئة.. رجل يقفز فوق مبنى مكون من 23 طابقًا بطريقة غريبة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

كشف مقطع فيديو عن رجل يقفز عبر سطح مبنى مكون من 23 طابقًا بدون معدات أمان، بحسب موقع “إنديا توداي”.

واستعرض الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قدراته في التنقل على سطح مبنى في نيويورك، شيّد قبل 115 عامًا.

الرجل يقفز فوق مبنى من 23 طابقًا

وخلال الفيديو يظهر الرجل وهو يرد على مكالمة هاتفية قبل أن ينطلق قافزًا عبر نوافذ المبنى وتحديدًا في الطابق 23، دون أن يكون مزودًا بأي وسائل حماية.

ووصف بعض مستخدمي مواقع التواصل ما قام به الرجل بالمغامرة الجريئة، مؤكدين أنه من الصعب القيام بمثل هذا الأمر.

في المقابل، دعا آخرون لتشديد الرقابة على المباني العالية في الولايات المتحدة للحيلولة دون ظهور مغامرات قد تؤدي بصاحبها إلى الهلاك.

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