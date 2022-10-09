إضرابات مستمرة في أكثر من 20% بمحطات الوقود الفرنسية

تواصل – وكالات:

واصلت محطات الوقود الفرنسية، اليوم الأحد، الإضرابات التي دعت لها الكونفدرالية العامة للشغل، بحسب ما أعلنه مسؤولون نقابيون في كل من شركتي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز لرويترز.

وعانت أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية من مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسة في البلاد، وفقًا لـ”مونت كارلو”.

وأكد ممثل للكونفدرالية أن الإضرابات ستستمر في كل مكان، مضيفًا أنه لم تحدث اتصالات من توتال إنرجيز منذ دعوة الكونفدرالية أمس السبت رؤساء الشركة لبدء في مفاوضات تتعلق بالأجور.

ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.

فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواطنين إلى “الهدوء” والتحلي بـ”المسؤولية”، موجهًا حديثه للفرنسيين: “لا للهلع”، من أجل وضع حد للأزمة، كما دعا ماكرون أيضا عمال مصفاة شركة “توتال” بالتحلي بـ”المسؤولية” رغم “مطالبهم المشروعة المتعلقة برفع الأجور”.

وقال ماكرون خلال الندوة الصحافية الختامية لقمة براغ: “أتفهم القلق الذي ينتاب العديد من مواطنينا بخصوص نقص الوقود. أريد من هنا أن أبعث رسال أدعو فيها إلى الحفاظ على الهدوء والتحلي بالمسؤولية. كل المطالب المتعلقة بالأجور مشروعة لكن لا ينبغي أن تمنع الآخرين من العيش أو من التنقل”.

وتدير شركة “توتال” حوالي ثلث محطات الوقود المتواجدة في فرنسا، فيما تعاني حوالي 15 بالمائة من المحطات من نقص في الوقود بمختلف أنواعه، وفق التقديرات، وفقًا لـ”فرانس 24″.

من جهة أخرى، وبسبب التصرف السلبي لبعض السائقين وملاك السيارات والشاحنات، قررت الحكومة منع شراء الوقود في الأوعية البلاستيكية وحاويات السوائل، خاصة في منطقة “لي هوت دو فرانس” حيث شهدت محطات بيع الوقود إقبالا كبيرا وغير عادي للزبائن.

اقرأ أيضًا:

روسيا تستدعي سفير فرنسا بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة

شلل في بريطانيا بسبب إضرابات العمال المستمرة