أول تعليق لـ زيلينسكي على تفجير جسر القرم: الجو كان غائمًا هناك (فيديو)

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خرج الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، عن صمته ليعلق على تفجير الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال في مقطع فيديو : “اليوم كان جيدًا ومشمسًا في الغالب على أراضي دولتنا”، مضيفًا ” كانت درجة الحرارة حوالي 20 درجة مئوية ومشمسة، لكن لسوء الحظ ، كان الجو غائمًا في شبه جزيرة القرم رغم أنه كان لا يزال دافئًا”.

زيلينسكي يلقي كلمة عن تفجير الجسر

وألقى “زيلينسكي” كلمة أمس السبت قال فيها أيضًا “مهما كانت الغيوم، فإن الأوكرانيين يعرفون ما يجب عليهم فعله، وهم يعلمون أن مستقبلنا مشمس.. مستقبل دون غزاة.”

وكانت أضرار جسيمة قد لحقت بجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم ويضم طريقاً برياً ومساراً للقطارات، بعد انفجار قوي أمس، عطّل مؤقتاً طريقاً مهماً لإمداد القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

ووجهت روسيا أصابع الاتهام إلى كييف التي احتفلت بالتفجير من دون أن تتبناه رسمياً، في الوقت الذي برزت فيه دعوات من جانب برلمانيين روس لتوجيه «رد حاسم»، وسط حديث عن تطور يفتح الباب أمام اشتعال «حرب بلا ضوابط».

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