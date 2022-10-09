لضبط الإعلانات المخالفة.. البلدية وهيئة العقار تطلقان حملة «صوّر وأرسل»

تواصل – واس:

أطلقت الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملة “صوّر وأرسل” على منصة بلدي، بهدف رصد مخالفات الإعلانات العقارية في الأماكن العامة.

وتسعى الحملة إلى تعزيز التفاعل مع المجتمع والحد من مظاهر الإعلانات العقارية المخالفة.

متى تكون الإعلانات مخالفة؟

وأشارت الهيئة إلى أن الإعلان يُعد مخالفاً في حال عدم احتوائه على البيانات المطلوبة في ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة من الهيئة العامة للعقار، ومنها على سبيل المثال: (عدم تحديد الغرض من الإعلان، عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض) ورقم ترخيصه،….وغيرها من الضوابط).

وتسعى الهيئة العامة للعقار إلى وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، وتأكيد ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.rega.gov.sa .

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