الكرملين يتهم أمريكا بجني مكاسب من أزمة الطاقة في أوروبا

تواصل – فريق التحرير :

اتهم الكرملين أمريكا بجني مكاسب من أزمة الطاقة في أوروبا عبر بيع الغاز بأسعار عالية.

وشاهد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في براغ، الجمعة الماضية، انقسامات بشأن كيفية التعاطي مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت يواجهون تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

ماكرون: لن نشتري الغاز بـ 4 أضعاف ثمنه

وكان الرئيس الفرنسي “ماكرون” وجه رسالة إلى أمريكا قائلاً: “نحن أصدقاء بالفعل لكننا لن نشتري الغاز بـ 4 أضعاف ثمنه.

وحضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي ومنح بلاده مزيدًا من الأسلحة، في وقت يتطلع التكتل للحفاظ على دعمه لأوكرانيا والتشدد تجاه الكرملين.

وقال زيلينسكي مخاطبًا القادة الأوروبيين عبر الفيديو “يجب أن نكون أقوياء حتى نصرنا المشترك، للحفاظ على كل ما نقدره كثيرًا”، مضيفًا: “يجب أن نستثمر الآن في دفاعنا وأمننا وتعاوننا قدر الإمكان”.

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