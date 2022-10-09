شاهد: قوات الأمن الإيرانية تعتدي على طفل باللكمات والضربات المتتالية

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لحظة اعتداء قوات الأمن الإيرانية على طفل في مدينة مشهد واستخدام كل وسائل العنف ضده.

وتجمع عدد من الجنود حول الطفل وقاموا بتوجيه الضربات المتتالية واللكمات إلى مناطق متفرقة من جسده.

النظام غاضب من استمرار المظاهرات

بالتزامن مع ذلك،كشف مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، مجيد مير أحمدي، عن غضب النظام بسبب عدم توقف الاحتجاجات، التي تجتاح المدن الإيرانية على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني.

وهدد “أحمدي” بحسب صفحة “إيران إنترناشيونال – عربي”، قائلاً: “من الآن فصاعدًا لن يتم الإفراج عن المعتقلين حتى تتم محاكمتهم، وستتم المحاكمات بسرعة، وستصدر بحقهم أحكام حازمة ورادعة”.

تراجع رجال الأمن أمام المتظاهرين

وأظهرت مقاطع فيديو رجال الأمن وهم يتراجعون أمام المتظاهرين في رشت شمالي إيران ويطلقون الرصاص على المحتجين.

كما أوضحت الفيديوهات، المحتجين في حي “ستار خان” بطهران، مساء الجمعة وهم يهتفون: “هذا العام عام الدم.. خامنئي سيسقط”.

وذكرت مصادر لـ”إيران إنترناشيونال”، أن القوات الأمنية الإيرانية تستخدم الغاز المسيل للدموع في ساحة “هفت حوض” بطهران لتفريق المحتجين.

اقرأ أيضًا:

تظاهرات إيران تشتد.. طرد رجال النظام من المدارس وحرق صور خامنئي