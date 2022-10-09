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بالفيديو.. خطوات إخفاء حالة «متصل الآن» عن شخص محدد لديك في «واتساب»
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بالفيديو.. خطوات إخفاء حالة «متصل الآن» عن شخص محدد لديك في «واتساب»

بالفيديو.. خطوات إخفاء حالة «متصل الآن» عن شخص محدد لديك في «واتساب»

بالفيديو.. خطوات إخفاء حالة «متصل الآن» عن شخص محدد لديك في «واتساب»
٠٤:٠٨:٠٩ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شرح حساب “تكنولوجيا نيوز”، خطوات إخفاء حالة «متصل الآن» عن شخص محدد لديك في تطبيق «واتساب».

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه الحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

خطوات إخفاء حالة «متصل الآن»

ووفق مقطع الفيديو، فإن إخفاء حالة «متصل الآن» عن شخص محدد لديك في «واتساب»، يتطلب الخطوات التالية:

-الضغط على النقاط الثلاث.

-اختيار الإعدادات.

-اختيار الخصوصية.

-اختيار آخر ظهور.

-الضغط على جهات اتصالي باستثناء.

-اختيار الشخص الذي تريد ألا يرى أنك متصل ويمكن اختيار أكثر من شخص.

-اضغط على علامة صح.

وقبل أسابيع، أعلن التطبيق عن إضافة مزايا جديدة في المكالمات الجماعية، والتي تتيح “كتم صوت” الخاص ببعض المستخدمين أثناء الحوار.

ومن المزايا المفيدة، في تطبيق واتساب، إمكانية إرسال رسائل لمستخدمين آخرين خلال المكالمة، من دون إرسالها للجميع، كما أنها ستظهر لك تنبيها في حال انضمام مستخدم جديد للمكالمة.

كما أعلن تطبيق واتساب أيضًا عن ميزة تحديد من يمكنه رؤية صورتك في حسابك عبر التطبيق أثناء المكالمة، أو حتى تحديد ما إذا تسمح برؤية متى كان لك آخر ظهور نشط عبر التطبيق، بهدف تعزيز الخصوصية للمعلومات الشخصية بعيدًا عن جهات الاتصال في نطاق العمل.

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