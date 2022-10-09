«المرور»: وفاة شخص وإصابة آخر جراء تصادم بالباحة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة المرور، وفاة شخص وإصابة آخر، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم في منطقة الباحة.

جاء ذلك في تغريدة على حساب “المرور” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال المرور: “باشر مرور منطقة الباحة حادث تصادم مركبتين على طريق عقبة الباحة، نتج عنه وفاة وإصابة متوسطة نقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

تصادم مركبتين

وقبل أيام، لقي مقيم مصرعه وأصيب “23” آخرين أثر تصادم حافلة ركاب مقيمين مع شاحنة على طريق الشمال الدولي قرب محافظة طريف.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية نواف مياح العنزي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة تلقت بلاغاً في تمام الساعة (06:00) من صباح أمس الإثنين يفيد بوقوع حادث تصادم حافلة ركاب مقيمين مع شاحنة في محافظة طريف على الطريق الدولي باتجاه مدينة عرعر بمسافة (25) كم.

وأشار إلى أنه تم توجيه ” 8 ” فرق إسعافية وعناية طبية متقدمة من داخل المنطقة لمباشرة الحادث، مؤكدا أنه عند الوصول للموقع أتضح وجود “24” حالة نُقل منها ” 14 ” حالة عن طريق الهلال الأحمر الى المنشآت الصحية بمحافظة طريف منها حالة وفاة واحدة.

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