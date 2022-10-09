الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترصد 220 إعلانًا مخالفًا
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عاجل.. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترصد 220 إعلانًا مخالفًا

عاجل.. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترصد 220 إعلانًا مخالفًا

عاجل.. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترصد 220 إعلانًا مخالفًا
٠٢:٥٠:٣٦ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

في إطار جهود الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لتنظيم سوق الإعلانات، رصدت من خلال متابعتها لمنصات التواصل الاجتماعي 220 إعلانًا مخالفًا لـ 143 معلنًا مارسوا نشاط الإعلان دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”.

واستدعت الهيئة المعلنين المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأحالت المنشآت التجارية المخالفة للجهة المختصة، منوهة لعموم المنشآت بعدم التعامل مع غير المرخصين حتى لا تكون عرضة للجزاءات.

وأكدت رصدها المستمر لمنصات التواصل لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة.

وطالبت الهيئة الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات (920004242) أو عبر خدمة نفذ: https://perform.gcam.gov.sa/

ويمكن التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ “موثوق” في منصة الخدمات الإعلامية “إعلام”    https://mawthooq.gcam.gov.sa/

الكلمات الدلالية:
الأنظمة الإعلانات التواصل الاجتماعي اللوائح الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مخالفات

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