هل يحق للمستوصف والمستشفيات الخاصة أخذ الضريبة من المريض؟.. هيئة الزكاة تجيب

تواصل – فريق التحرير :

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المستفيدين تساءل فيه: “هل يحق للمستوصف والمستشفيات الخاصة أخذ الضريبة من المريض”؟

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”: فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، بناء على الأمر الملكي نص بأن الدولة تقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين (فقط) في كافة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة، وذلك بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة.

إصدار فواتير للمقيمين

وأشارت إلى أنه فيما يخص المقيمين، فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام، تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وكانت الهيئة قد كشفت عن آليات تحمل الدولة لـ”ضريبة القيمة المضافة” على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من قبل القطاع الصحي الخاص، حيث تتحمل الدولة 5% على المبالغ المدفوعة نقدًا من المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة، مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه، كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركات التأمين، وستتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة وثيقة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة.

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