التجارة: 29 ألف عملية رصد لأسعار السلع والمنتجات خلال أسبوع

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 18 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وقالت الوزارة إن هذه الزيارات تضمنت 1,305 زيارات ميدانية موجهة لرصد الأسعار، تم خلالها إجراء 29 ألف عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع.

وأوضحت أنها تابعت 278 سلعة أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع المناطق ورفعها عبر نظام إلكتروني لتتم متابعتها بدقة .

هدف الزيارات هو مراقبة الأسواق

وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة ذات الجودة العالية، إضافة إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

ودعت الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.

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