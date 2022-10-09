عاجل.. الداخلية الإيرانية: من الآن فصاعدًا لن يتم الإفراج عن المعتقلين

تواصل – فريق التحرير :

كشف مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، مجيد مير أحمدي، عن غضب النظام بسبب عدم توقف الاحتجاجات، التي تجتاح المدن الإيرانية على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني.

وهدد “أحمدي” بحسب صفحة “إيران إنترناشيونال – عربي”، قائلاً: “من الآن فصاعدًا لن يتم الإفراج عن المعتقلين حتى تتم محاكمتهم، وستتم المحاكمات بسرعة، وستصدر بحقهم أحكام حازمة ورادعة”.

تراجع رجال الأمن أمام المتظاهرين

وأظهرت مقاطع فيديو رجال الأمن وهم يتراجعون أمام المتظاهرين في رشت شمالي إيران ويطلقون الرصاص على المحتجين.

كما أوضحت الفيديوهات، المحتجين في حي “ستار خان” بطهران، مساء الجمعة وهم يهتفون: “هذا العام عام الدم.. خامنئي سيسقط”.

وذكرت مصادر لـ”إيران إنترناشيونال”، أن القوات الأمنية الإيرانية تستخدم الغاز المسيل للدموع في ساحة “هفت حوض” بطهران لتفريق المحتجين.

طلاب الجامعات يدينون حملات الاعتقالات ضد زملائهم

فيما أدان عدد من طلاب جامعة طهران في بيان لهم محاصرة الأمن للجامعة، واعتقال عدد من زملائهم، رافضين تغيير التدريس من الحضوري إلى الافتراضي، “بشكل مسيء”، مؤكدين أنهم لن يحضروا هذه الدروس الافتراضية حتى إشعار آخر.

و في خضم الاحتجاجات العارمة في البلاد، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أن نتائج التحقيقات المختلفة بشأن الشابة القتيلة “مهسا أميني”، أظهرت أنه لم يكن هناك ضرب ولا كسر في الجمجمة.

سقوط أكثر من 50 قتيلًا وعشرات الجرحي

ورغم سقوط ما يقارب من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى في الاحتجاجات الإيرانية، أشادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بما سمته “ضبط النفس” من قبل قوات الأمن في التعامل مع المحتجين.

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