الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أكاديمية المياه تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل وتدريب المهندسين
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أكاديمية المياه تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل وتدريب المهندسين

أكاديمية المياه تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل وتدريب المهندسين

أكاديمية المياه تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل وتدريب المهندسين
٠٢:٤٩:٠٣ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الأكاديمية السعودية للمياه التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن بدء التقديم في برنامج تأهيل المهندسين حديثي التخرج، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

مسمى البرنامج:

– برنامج تأهيل المهندسين حديثي التخرج.

المزايا:

1- أكثر من 720 ساعة تدريبية مكثفة مع مدربين معتمدين.

2- تدريب نظري وعملي الباحثين والباحثات عن عمل.

3- شهادة معتمدة.

4- مجاني ومدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

شروط القبول:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون المتقدم طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص.

3- لم يسبق للمتقدم الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

4- أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

5- اجتياز اختبار القبول والمفاضلة.

6- أن يكون العمر بين 18 و 60 سنة.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الكيميائية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة الالكترونيات.

– الهندسة الميكانيكية.

موقع التدريب:

– مدينة الجبيل – الأكاديمية السعودية للمياه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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