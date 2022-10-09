أكاديمية المياه تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل وتدريب المهندسين

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أعلنت الأكاديمية السعودية للمياه التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن بدء التقديم في برنامج تأهيل المهندسين حديثي التخرج، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

مسمى البرنامج:

– برنامج تأهيل المهندسين حديثي التخرج.

المزايا:

1- أكثر من 720 ساعة تدريبية مكثفة مع مدربين معتمدين.

2- تدريب نظري وعملي الباحثين والباحثات عن عمل.

3- شهادة معتمدة.

4- مجاني ومدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

شروط القبول:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون المتقدم طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص.

3- لم يسبق للمتقدم الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

4- أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

5- اجتياز اختبار القبول والمفاضلة.

6- أن يكون العمر بين 18 و 60 سنة.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الكيميائية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة الالكترونيات.

– الهندسة الميكانيكية.

موقع التدريب:

– مدينة الجبيل – الأكاديمية السعودية للمياه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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