أكاديمية المياه تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل وتدريب المهندسين
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الأكاديمية السعودية للمياه التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن بدء التقديم في برنامج تأهيل المهندسين حديثي التخرج، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
مسمى البرنامج:
– برنامج تأهيل المهندسين حديثي التخرج.
المزايا:
1- أكثر من 720 ساعة تدريبية مكثفة مع مدربين معتمدين.
2- تدريب نظري وعملي الباحثين والباحثات عن عمل.
3- شهادة معتمدة.
4- مجاني ومدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
شروط القبول:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن لا يكون المتقدم طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص.
3- لم يسبق للمتقدم الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
4- أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
5- اجتياز اختبار القبول والمفاضلة.
6- أن يكون العمر بين 18 و 60 سنة.
التخصصات المطلوبة:
– الهندسة الكيميائية.
– الهندسة الكهربائية.
– هندسة الالكترونيات.
– الهندسة الميكانيكية.
موقع التدريب:
– مدينة الجبيل – الأكاديمية السعودية للمياه.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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