القبض على مواطنين بحوزتهما 226 كليو جرامًا من مخدر القات بعسير

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أعلن الأمن العام، قيام مركز الضبط الأمني بمركز الشغف في منطقة عسير، بالقبض على مواطنَيْن بحوزتهما 226 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخفية داخل مركبة يركبانها.

وأضاف أنه جرى توقيفهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

مخدر القات

والأربعاء، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، إن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب 64 طنًا و400 كيلو جرام من مادة القات المخدر وطن.

وأضاف القريني أنه تم أيضا ضبط 9 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و62 ألف قرص إمفيتامين مخدر و425620 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

إلقاء القبض على مهربي المواد المخدرة

كما تم إلقاء القبض على 135 متهمًا منهم 36 مواطنًا و99 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 44 من الجنسية الإثيوبية، و39 من الجنسية اليمنية، و7 من الجنسية الصومالية، و6 من الجنسية الإريترية، و2 من الجنسية الباكستانية، ومتهم من الجنسية المصرية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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