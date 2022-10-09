الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تدشين 15 مشروعًا مائيًا وبيئيًا وتنمويًا بتكلفة 2 مليار ريال بالحدود الشمالية
هل يحق للمستوصف والمستشفيات الخاصة أخذ الضريبة من المريض؟.. هيئة الزكاة تجيب
التجارة: 29 ألف عملية رصد لأسعار السلع والمنتجات خلال أسبوع
عاجل.. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترصد 220 إعلانًا مخالفًا
أكاديمية المياه تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل وتدريب المهندسين
عاجل.. الداخلية الإيرانية: من الآن فصاعدًا لن يتم الإفراج عن المعتقلين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

القبض على مقيم في “أحد رفيدة” لنقله 6 مخالفات لنظام أمن الحدود

القبض على مقيم في “أحد رفيدة” لنقله 6 مخالفات لنظام أمن الحدود

القبض على مقيم في “أحد رفيدة” لنقله 6 مخالفات لنظام أمن الحدود
٠٢:٠٩:١٦ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة على مقيم من الجنسية التشادية لنقله في مركبة يقودها (6) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهن إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
أحد رفيدة أمن الحدود إثيوبيا السجن الغرامة دوريات الأمن

مواد ذات صلة

المزيد
الخدمة المدنية تدعو (10) ناجحين بمسابقات وظيفية لاستكمال الإجراءات

الخدمة المدنية تدعو (10) ناجحين بمسابقات وظيفية لاستكمال الإجراءات

٠١:٥١ م، الخميس، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤
متحدث التحالف ينفي استهدافَ منزل السفير العُماني في صنعاء

متحدث التحالف ينفي استهدافَ منزل السفير العُماني في صنعاء

١١:١٦ ص، الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥
اليمن.. إقليم سبأ يُعلن انفصاله عن الدولة المركزية

اليمن.. إقليم سبأ يُعلن انفصاله عن الدولة المركزية

٠٨:٢٦ م، السبت، ٢٤ يناير ٢٠١٥
«تغريدة» لوزير الإعلام العماني ترد على شائعة وفاة السلطان قابوس

«تغريدة» لوزير الإعلام العماني ترد على شائعة وفاة السلطان قابوس

٠٨:٣٥ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *