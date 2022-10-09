تدشين مركز الدفاع السيبراني بالرياض.. تعرف على أهم أهدافه

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دشن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم، مركز الدفاع السيبراني بالإدارة العامة للأمن السيبراني في مدينة الرياض.

وشدد خلال التدشين على أهمية دور الأمن السيبراني في :

توفير بيئة عمل آمنة لمنسوبي الهيئة وحماية لقواعد البيانات المعلوماتية وجميع الأنظمة الأمنية المستخدمة في الهيئة ومنها البريد الإلكتروني وأمن الأجهزة المحمولة والتشفير

آلية التعامل مع التهديدات والهجمات الإلكترونية وطرق الوقاية منها بسرعة واحترافية مع الالتزام التام بتطبيق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

تدشين مركز الدفاع السيبراني

ويأتي تدشين مركز الدفاع السيبراني بالهيئة كداعم أساسي لحرکة التحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 للحد من مخاطر وتهديدات جرائم الفضاء السيبرانيّ وأمن ومعلومات الهيئة في ظل التحول الرقمي العالمي.

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