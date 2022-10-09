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توضيح من «الموارد البشرية» بخصوص لوائح تنظيم العمل
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توضيح من «الموارد البشرية» بخصوص لوائح تنظيم العمل

توضيح من «الموارد البشرية» بخصوص لوائح تنظيم العمل

توضيح من «الموارد البشرية» بخصوص لوائح تنظيم العمل
٠١:٣٠:١٤ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا بخصوص لوائح تنظيم العمل.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

لوائح تنظيم العمل

ووفق الإنفوجراف، فإن لوائح تنظيم العمل هي خدمة تهدف إلى تنظيم البيئة الداخلية في المنشآت من خلال اعتماد لوائح تنظيم العمل إلكترونيًا، مما يخلق بيئة عمل آمنة وفعالة ويعمل على رفع مستوى الوعي وتحسين بيئة العمل.

وتنقسم لوائح تنظيم العمل إلى لائحة العمل النموذجية ولائحة العمل المخصصة.

ولائحة العمل النموذجية هي تلك التي تمكن صاحب العمل من إصدار لائحة تنظيم العمل واعتمادها من قبل الوزارة بشكل فوري، ويمكن للمنشآت إجراء تعديلات بسيطة على اللائحة مثل عدد أيام الإجازات والتقويم المستخدم وأيام العمل.

أما لائحة العمل المخصصة فهي لائحة خاصة بكل منشأة حيث تضاف بنود وشروط خاصة للمنشأة لا تتوفر في اللائحة النموذجية، ويتطلب إعداد ومراجعة اللوائح المخصصة من مكاتب المحاماة المعتمدة، ثم اعتمادها  من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ما هي منصة قوى؟

يشار أن منصة قوى توفر خدمات تتيح لك إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بالعمل بسهولة وأتمتة كاملة. الخدمات المقدمة عبر منصة قوى تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز الخدمات، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.

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الكلمات الدلالية:
الموارد البشرية تنظيم العمل لوائح تنظيم العمل وزارة الموارد البشرية

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