توضيح من «الموارد البشرية» بخصوص لوائح تنظيم العمل

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا بخصوص لوائح تنظيم العمل.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

لوائح تنظيم العمل

ووفق الإنفوجراف، فإن لوائح تنظيم العمل هي خدمة تهدف إلى تنظيم البيئة الداخلية في المنشآت من خلال اعتماد لوائح تنظيم العمل إلكترونيًا، مما يخلق بيئة عمل آمنة وفعالة ويعمل على رفع مستوى الوعي وتحسين بيئة العمل.

وتنقسم لوائح تنظيم العمل إلى لائحة العمل النموذجية ولائحة العمل المخصصة.

ولائحة العمل النموذجية هي تلك التي تمكن صاحب العمل من إصدار لائحة تنظيم العمل واعتمادها من قبل الوزارة بشكل فوري، ويمكن للمنشآت إجراء تعديلات بسيطة على اللائحة مثل عدد أيام الإجازات والتقويم المستخدم وأيام العمل.

أما لائحة العمل المخصصة فهي لائحة خاصة بكل منشأة حيث تضاف بنود وشروط خاصة للمنشأة لا تتوفر في اللائحة النموذجية، ويتطلب إعداد ومراجعة اللوائح المخصصة من مكاتب المحاماة المعتمدة، ثم اعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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