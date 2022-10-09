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شاب إيراني ينافس بقوة على لقب أقصر رجل في العالم
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شاب إيراني ينافس بقوة على لقب أقصر رجل في العالم

شاب إيراني ينافس بقوة على لقب أقصر رجل في العالم

شاب إيراني ينافس بقوة على لقب أقصر رجل في العالم
٠١:٢٦:٢٧ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن الشاب الإيراني أفشين قادر زاده البالغ من العمر 21 عامًا من اجتياز اختبار التحقق من طول قامته الليلة الماضية في برنامج تلفزيوني، حيث يمكن اعتباره أقصر رجل في العالم بطول 64.7 سنتيمتر.

وقالت وزارة الرياضة الإيرانية إنها تنوي تقديم المستندات ومقاطع الفيديو الخاصة بهذا الرجل إلى شركة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل الرقم الجديد باسم مواطنها بدلا عن الكولومبي الذي يملك الرقم حاليًا.

يذكر أن الرقم القياسي السابق كان بحوزة الكولومبي إدوارد نينو هيرنانديز، حيث لم يتعد طوله 72.10 سم.

إدوارد فاز باللقب عام 2010 لكنه على موعد مع خسارة جديدة

وليست المرة الأولى لإدوارد فى موسوعة جينيس، حيث دخل الموسوعة فى 13 أبريل 2010 ، وبعدها بفترة ظهر رجل آخر يدعى خاجيندرا ثابا ماجار وتجاوز هذا الرقم بطول 67.08 سم.

وبعد وفاة خاجيندرا المفاجئة والحزينة فى 17 يناير 2020، استعاد إدوارد لقبه القياسى مجددًا، لكن يبدو أن الكولومبي على موعد جديد مع خسارة لقبه لصالح الشاب الإيراني.

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أقصر رجل في العالم شاب إيراني قائمة أقصر رجال العالم موسوعة جينيس

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