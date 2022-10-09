عاجل.. «التعليم» تفتح باب التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم، عن فتح باب التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات لمن أكمل صافي الخدمة 25 سنة اعتباراً من اليوم الأحد وحتى 1444/9/22هـ عبر نظام فارس، وسيكون موعد ترك العمل اعتبارًا من 1444/12/4هـ.

كانت الوزارة قد أصدرت تعميمًا بشأن آلية التقديم على التقاعد المبكر والاستقالة، لشاغلي الوظائف الإدارية والمستخدمين، وبند الأجور والوفاة، والرفع بالتقاعد للعام الدراسي 1444هـ.

وكشفت مصادر أن تعميم وزارة التعليم الموجه إلى إدارات التعليم بمناطق المملكة نص على «بناء على المادة (220) من إنهاء الخدمة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتي تنص على أن (يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله السن النظامي للإحالة للتقاعد مهما كانت مرتبته وذلك ما لم تمدد خدمته) والذين هم من مواليد 1384 هـ لهذا العام الدراسي 1444هـ.

تعميم_وزاري_بتحديد_مواعيد_التقاعد_المبكر_ (1)