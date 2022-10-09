«الغذاء والدواء»: هكذا تحمي ابنك من الإدمان

تواصل – فريق التحرير:

نصحت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، كافة الآباء والأمهات بحماية أبنائهم من التعاطي والوقوع في الإدمان، من خلال مراقبتهم.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الوقاية من التعاطي والإدمان والاستخدام غير الطبي للأدوية؛ يبدأ من مراقبة الوالديْن وحرصهم على أبنائهم”.

وجاء حديث الهيئة تعليقًا على إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، حملة “#خلك_قريب”، لحماية الأبناء من خطر الإدمان، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية.

ودشنت اللجنة، هاشتاق بعنوان “#خلك_قريب”، بمشاركة عدة جهات حكومية للتحذير من خطر الإدمان، والتأكيد على الترابط الأسري في حماية الأبناء والنشء من خطر الوقوع في براثن الإدمان.

ووجهت الحملة رسالة لأولياء الأمور بقولها “بُعدك يفتح الأبواب المظلمة.. خلك قريب فالتفاعل الأسري والاحتواء يحميهم من خطر تعاطي المخدارت”.

أهمية الترابط الأسري والاحتواء

وتفاعلت وزارة التعليم مع الحملة بتغريدة قالت فيها “الترابط الأسري والاحتواء.. حمايةٌ من خطر تعاطي المخدرات.. #خلك_قريب”.

وقالت وزارة الصحة “الانتباه لعلامات تعاطي المخدرات، وملامح التعاطي خطوة فارقة لإنقاذ شبابنا بإذن الله.. قربك من أحبابك وقاية”.

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