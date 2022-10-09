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«الصحة» تعلن 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 102 حالة
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«الصحة» تعلن 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 102 حالة

«الصحة» تعلن 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 102 حالة

«الصحة» تعلن 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 102 حالة
١٢:٥٧:٢٢ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 122 إصابة بكورونا و102 حالة تعاف و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 817612 حالات.

102 حالة تعاف

وأضافت أنه تمّ تسجيل 102 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 804569 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 3 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9368 حالة وفاة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 92 حالة، ووفاة واحدة.

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إصابات كورونا فيروس كورونا كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا

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