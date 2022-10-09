«بسبب فنجان قهوة».. زوجان يعثران على كنز في بريطانيا

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قادت صدفة زوجين في بريطانيا للعثور على 264 قطعة نقدية ذهبية، كانت مخبأة تحت أرضية المطبخ، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.

وفي التفاصيل، سقط فنجان على أرضية المطبخ بالمنزل القديم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وتسبب في كسر جزء من أرضية المطبخ، الأمر الذي جعل الزوج يحاول إصلاحه، ليكتشف عملات معدنية في كوب من الخزف المصقول.

الزوج يعثر على القطع النقدية الذهبية

عثر الزوج على القطع النقدية الذهبية التي تقدّر قيمتها بـ754 ألف إسترليني (836 ألف دولار)، واتصل الزوجان بإحدى الشركات المتخصصة بالمزادات، حيث أكد خبير بأن العملات الذهبية تعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 1610 إلى 1727.

و أشار الخبير إلى أن العملات الذهبية تعود لعهود جيمس وتشارلز الأول وحتى جورج الأول، وشهد المزاد الخاص بالعملات إقبالاً كبيرًا، حيث شارك فيه أشخاص من حول العالم، بحسب الصحيفة البريطانية والتي أشارت إلى تحقيقه رقمًا جيدًا دون الكشف عنه أو هوية المشترين.

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