برواتب 9 آلاف ريال.. «التقني للخطوط الحديدية» يعلن عن تدريب ووظائف

تواصل – فريق التحرير:

يعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة.

واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80% فما أعلى.

3- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 26 عامًا.

4- درجة القياس 60% فما أعلى.

5- مستوى اللغة الإنجليزية:

– المستوى المطلوب (IELTS level 4) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.

6- يوجد اختبار تحديد مستوى إنجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط.

7- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

8- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي لائق طبيًا.

تعليمات:

1- سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم المتطلبات برسالة عبر البريد الإلكتروني بموعد اختبار القبول.

2- في حال تم استدعائك لاختبار القبول، يجب إحضار المتطلبات التالية:

– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

– أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.

3- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك.

4- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

المزايا:

– مدة التدريب 18 شهرًا.

– مكافئة 3500 ريال أثناء التدريب.

– راتب شهري يصل إلى 9000 ريال بعد اجتياز البرنامج.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

بداية التدريب:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

وظائف جديدة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية .. المسميات ورابط التقديم