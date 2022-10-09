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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
١١:٣٠:٤٠ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في منطقة باب الرحمة، وفقًا لـ”واس”.

وتأتي اقتحامات المستوطنين في ظل دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام واسع للأقصى خلال ما يسمى بـ”عيد العُرش” اليهودي، خلال أكتوبر الجاري.

وردًّا على تلك الدعوات، أطلقت هيئات ومؤسسات مقدسية دعوات لشد الرحال والربــاط في المسجد الأقصى، في الفترة ما بين العاشر والسابع عشر من أكتوبر الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، تزداد شراستها في المناسبة الخاصة بدولة الاحتلال، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

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الكلمات الدلالية:
اقتحام الأقصى الرباط المسجد الأقصى الهيكل باب الرحمة قوات الاحتلال

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