“التجارة” تعلن استدعاء نحو 9 آلاف مركبة لإصلاح هذا الخلل

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء نحو 9 آلاف من مركبات هيونداي، وذلك لإصلاح بعض الخلل الذي تم اكتشافه مؤخرًا.

وقالت في حسابه على “تويتر”: “لسلامتكم ..نعلن عن استدعاء 8,905 مركبات هيونداي “Santa Fe” “2016 – 2018

وأضافت أن الاستدعاء جاء “لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرك”.

مركبات هيونداي

وشددت على ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإعادة البرمجة.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 604 مركبات لكزس “NX” 2022، وذلك لإصلاح بعض الخلل الذي تم اكتشافه مؤخرًا.

وقالت الوزارة إن الخلل موجود في برمجة نظام التحكم في الانزلاق، وقد يؤدي إلى تدحرج المركبة بشكل مفاجئ في ظروف معينة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

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