“أشد فتكا”.. تحذير من ظهور متحور جديد لكورونا في الشتاء

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حذر مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأمريكي، الطبيب أنتوني فاوتشي، من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.

وأضاف تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي»: علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، وسيكون قادرًا على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات.

خطر دائم من انتشار العدوى

وأشار إلى ضرورة عدم «التخلي عن الحذر» لأن هناك دائمًا خطرًا من زيادة مخاطر انتشار العدوى بشكل طفيف في أشهر الشتاء، مؤكدًا أنه لا يمكن القول بشكل قاطع إننا انتهينا تمامًا من الوباء.

وشدد على أهمية التذكير بصيف 2021 عندما شهدت الولايات المتحدة تراجعًا في بيانات كورونا، ولكن في الشتاء الماضي شهدنا ظهور متحور أوميكرون والذي عاد للانتشار بشكل كبير في أمريكا.

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