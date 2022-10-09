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عاجل.. الإعلام الإيراني يعلن مقتل ضابط بالحرس الثوري في احتجاجات سنندج

عاجل.. الإعلام الإيراني يعلن مقتل ضابط بالحرس الثوري في احتجاجات سنندج

عاجل.. الإعلام الإيراني يعلن مقتل ضابط بالحرس الثوري في احتجاجات سنندج
١١:١١:٣٢ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل عنصر في الحرس الثوري في الاحتجاجات في سنندج.

وكان قد أعلن قبل أيام عن ارتفاع عدد قتلى عناصر الحرس الثوري الإيراني في الاشتباكات الدائرة في جنوب شرقي البلاد إلى 5.

مقتل 4 من أعضاء الحرس الثوري 

وقالت وكالة “فرانس برس” إنّ وسائل الإعلام الرسمية أكدت في وقت لاحق مقتل 4 من أعضاء الحرس الثوري من بينهما ضابطان برتبة عقيد.

ونقلت عن وكالة “إرنا” إنه بوفاة أحد أعضاء قوات الحرس الثوري ليلة السبت يرتفع عدد قتلى الحرس الثوري في زهدان إلى 5 قتلى.

هتاف جامعة الزهراء: “ارحل رئيسي” 

واستمرت، أمس السبت، احتجاجات أطياف الشعب الإيراني على القمع وتقييد الحريات، فيما انطلق مظاهرات في شيراز، جنوبي إيران، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام.

واستقبلت طالبات جامعة الزهراء بإيران زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الجامعة بالهتافات المناهضة، ورددت الطالبات: “ارحل يا رئيسي”.

فيما صدرت بيانات من جامعات إيرانية تؤكد استمرار الإضرابات، وفي الوقت ذاته، طلب مجلس تنسيق المعلمين، أن يعبر المدرسون في جميع أنحاء إيران عن احتجاجهم بالصفوف الدراسية.

وانطلقت دعوات لمظاهرات، اليوم السبت، في طهران، بما في ذلك أمام جامعة شريف للتكنولوجيا، وبالأمس، وكتبت مجموعة من طلاب جامعة بهشتي: “نبلغ سلطات الجامعة والقوى القمعية للنظام الغاشم بأننا سنواصل احتجاجنا وإضرابنا وكذلك مقاطعة الصفوف الدراسية، ما دام أصدقاؤنا موجودين في السجن”.

الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات طهران الحرس الثوري تظاهرات مهسا أميني

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