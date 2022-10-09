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«الأرصاد» يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على هذه المناطق
١١:٢٣:٤٩ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على عدة محافظات.

أمطار رعدية

وتلك المحافظات هي: أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وحذر المركز الوطني من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات العقيق، والقرى، والمندق،  وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

ونبّه المركز أيضًا من رياح نشطة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الوجه وأملج وضباء.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ 8 مساءً.

سحب رعدية

وفي وقت سابق اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

ومن المقرر أن تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

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