سبب تقدم الجيش الأوكراني.. ماذا تعرف عن نظام «ستارلينك» بعد تعطله موخرًا؟

تواصل – فريق التحرير:

كُشفت معلومات جديدة عن نظام “ستارلينك” الذي تستخدمه القوات الأوكرانية في حربها مع القوات الروسية، ويعد هذا النظام أحد أهم الأسباب في تحقيق التقدم الأوكراني خلال الأيام الماضية.

وتعطل النظام مؤخرًا واعترفت أوكرانيا باستخدامه في الحرب، وقد ساعدها في جمع معلومات استخباراتية مهمة، الأمر الذي مكنها من صد الهجمات الروسية.

معلومات عن نظام “ستارلينك”

– مملوك من قبل الملياردير إيلون ماسك.

– يقوم بتوفير الاتصال بالإنترنت عن طريق مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تملكها شركة “سبيس إكس”.

النظام الأوكراني تلقى الآلاف من الأجهزة

– وكشفت الباحثة في الشؤون السياسية سمر رضوان، أن النظام الأوكراني تلقى الآلاف من أجهزة “ستارلينك”، من قبل الحكومة الأمريكية، وتم تمويلها من قبل المانحين”.

– وأضافت أن الهدف من هذه الأجهزة هو “مساعدة القوات الأوكرانية في تشغيل طائرات بدون طيار، وتلقي معلومات استخباراتية حيوية، والتواصل مع بعضها البعض في المناطق التي لا توجد فيها شبكات آمنة أخرى”.

– وأوضحت أن قدرات هذه الأقمار لا تتوقف على جمع الصور الملتقطة بالتصوير الضوئي، فبعضها يمكنه الرؤية من خلال السحب والظروف الجوية غير الملائمة، وتتبع تحركات القوات الروسية ليلا”.

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