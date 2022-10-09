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للحصول على فدية.. قراصنة يبتكرون طريقة جديدة لسرقة الملفات الرقمية

للحصول على فدية.. قراصنة يبتكرون طريقة جديدة لسرقة الملفات الرقمية

للحصول على فدية.. قراصنة يبتكرون طريقة جديدة لسرقة الملفات الرقمية
١٠:٥٩:٠٣ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبراء أمن البيانات، عن تطوير قراصنة الإنترنت طريقة جديدة لسرقة البيانات بهدف الحصول على فدية مالية.

ووفق الخبراء، فإن تلك الطريقة الجديدة تعتمد على نسخ الملفات الموجودة على جهاز أو شبكة الضحية والاحتفاظ بها، ثم تدمير أصل هذه الملفات والمطالبة بالحصول على الفدية مقابلة إعادة نسخة الملفات إلى الضحية.

التهديد بنشر الملفات

وبحسب الخبراء، لا يتوقف القراصنة عند هذا الحد ولكنهم يهددون أيضًا بنشر الملفات التي حصلوا عليها من أجل زيادة قيمة الفدية، وفق صحيفة “الاقتصادية”.

ولفت الخبراء إلى أن القراصنة لجأوا إلى هذه الطريقة بعد أن اكتشفوا أنه في حال اكتفوا فقط بالتشفير فإنه يمكن فك التشفير وبالتالي تفسد خطتهم.

أيضا فإن تشفير كمية كبيرة من البيانات يحتاج إلى وقت طويل للغاية، والقيام بعمليات كتابة مثيرة للشكوك، مما يسمح برصد المحاولات وإمكانية التصدي لها.

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الكلمات الدلالية:
اختراق الملفات الرقمية سرقة الملفات قراصنة الإنترنت

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