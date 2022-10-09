إعلان نتائج القبول في وظائف ديوان المظالم.. موعد المقابلات

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​أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن أسماء المقبولين على الوظائف المطروحة بنظام التعاقد المعلن عنها بتاريخ 24 / 8/ 1444هـ.

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية أنه على المقبولين الحضور إلى مقر ديوان المظالم بالرياض، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية ونماذج التعاقد خلال الفترة من تاريخ 20/ 3/ 1444هـ إلى 24/ 3/ 1444هـ.

المقبولون في وظائف ديوان المظالم

وقالت إنه على المقبولين اصطحاب معهم أصل المؤهلات العلمية وصورتين منها للمطابقة وأصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة، وصورتين شمسية (3×4) .

وفي حال عدم مراجعة المتقدم، أو في حال عدم استكمال البيانات في التاريخ المبيّن أعلاه، فإنَّ ذلك يُعدّ عدولاً عن الرغبة في الوظيفة وسيتم استبعاد المرشح.

وتأتي التعيينات على المراتب الوظيفية بهدف دعم مرفق ديوان المظالم بالكفاءات الوظيفية؛ للإسهام في تنفيذ خططه الرامية إلى التوسع في محاكم الديوان بالمملكة وإمدادها بالكوادر الوطنية.

مواعيد المقابلات:

خلال الفترة من تاريخ 20/3/1444 هـ إلى 24/3/1444 هـ

العنوان:

(ديوان المظالم – المقر الرئيس – طريق الملك خالد، بوابة رقم 2).

المستندات المطلوبة (أثناء المقابلات):

أصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة.

أصل المؤهلات العلمية وصورتين منها للمطابقة.

صورتين شمسية (3×4).

– رابط الاستعلام:

للاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف: (اضغط هنا)

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