مستحق للدعم وتفاجأ برفض طلبه بسبب تقدم زوجته.. «سكني» يجيب

تواصل – فريق التحرير :

رد حساب العناية بالمستفيدين “سكني” على تساؤلات عدد من المواطنين بشأن استحقاق الدعم، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

استحقاق الدعم

وقال أحد المغردين: أنا مستحق للدعم، وتفاجأت بأنه يظهر لي في التطبيق بأنني غير مستحق لأن الزوجة تقدمت بطلب سكن!! زوجتي غير مستحقة ولا نملك سكنًا فما تفسير هذا؟!

ورد البرنامج قائلاً: “في حال تم تقديم طلب لكل من الزوج و الزوجة، يتم تغيير الاستحقاق للاثنين إلى غير مستحق. ويتطلب من أحدكم التنازل بالاستحقاق للطرف الآخر، وبعد التنازل، يتم الدخول على حساب المُتنازل له و النقر على أيقونة “التحقق من حالة الاستحقاق” وسيتم نقل الاستحقاق بإذن الله”.

إمكانية التنازل للزوجة

وتساءل مواطن آخر قائلاً: الزوجة في وقتها جاءها الرد بعدم الاستحقاق! فهل يتطلب منها عمل الإجراء المذكور منكم؟

أضاف الحساب: بإمكان المستفيد التنازل للزوجة أو العكس عن طريق منصة سكني، يرجى زيارة الحساب الشخصي ثم النقر على أيقونة الخدمات (ثم النقر على التنازل عن الدعم السكني) علمًا أن سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها.

الاستفسار عن حالة الاستحقاق

وتساءل مواطن قائلاً: الزوجة استفسرت عن حالة الاستحقاق ولم تتقدم بطلب.

وأجاب الحساب: يتوجب على الزوجة التنازل إلكترونيًا من خلال حسابها الشخصي عبر منصة سكني كي يمكنك الاستفادة، حيث إنه يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة من الخيارات والحلول السكنية سواء من خلال برنامج سكني، أو صندوق التنمية العقارية.

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