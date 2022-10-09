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الصندوق العقاري يكشف طريقة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين
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الصندوق العقاري يكشف طريقة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين

الصندوق العقاري يكشف طريقة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين

الصندوق العقاري يكشف طريقة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين
١٠:١٧:٥١ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق التنمية العقارية، عن طريقة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين.

صندوق التنمية العقاري

واشتكى السائل من كونه حصل على أحكام قضائية واجبة التنفيذ صادرة ضد الصندوق العقاري، ولا يعرف كيف ينفذها.

ورد الصندوق عليه بالقول: “سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في صندوق التنمية العقارية”.

ومؤخرًا، طالب مجلس الشورى، صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.

وأضاف المجلس أنه على الصندوق القيام بدراسة إكتوارية، للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط.

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