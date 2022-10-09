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تأكد من 5 أشياء قبل الشراء.. أسباب عدم بيع المواشي الحية بالوزن في الأسواق
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تأكد من 5 أشياء قبل الشراء.. أسباب عدم بيع المواشي الحية بالوزن في الأسواق

تأكد من 5 أشياء قبل الشراء.. أسباب عدم بيع المواشي الحية بالوزن في الأسواق

تأكد من 5 أشياء قبل الشراء.. أسباب عدم بيع المواشي الحية بالوزن في الأسواق
١٠:٢٠:٣٦ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشف بيطريون عن 5 عوامل رئيسة، وراء صعوبة تطبيق آلية تحديد سعر الكيلوجرام لبيع المواشي «الحية» بالوزن في أسواق الأنعام ونقاط البيع المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحوا أن هناك عوامل ومعايير تحدد سعر الحيوان المعد لهدف الذبح واللحم، والعوامل تتضمن سلالة الحيوان، وعمر الحيوان، والهرمونات الطبيعية، وبالذات الجنسية، وجودة المذاق، والرائحة.

آليات تحديد سعر الحيوانات

1- أثناء الوقوف عند حظيرة حيوانات، نلاحظ أن لها رائحة كريهة نوعًا ما؛ نفس هذه الرائحة قد تكون موجودة في اللحم حتى بعد الطهي لأنها ناتجة عن الهرمونات الطبيعية التي تنزل في بول الحيوان.

2- عمر الحيوان، الحيوانات المسنة، تتصف بخشونة لحمها وطول مدة طهيها، في المقابل لحوم الحيوانات الصغيرة السن عادة ما تكون أكثر طراوة، وأسرع في الطهي

3- سلالة الحيوان، فالسلالات المحلية، عادة ما تكون مرغوبة أكثر بسبب اختلاف طعم لحومها.

4- الهرمونات الطبيعية، وبالذات الجنسية، والتي عادة ما تكون أعلى في الحيوانات الكبيرة مقارنة بالصغيرة التي لم تبلغ البلوغ الجنسي.

5- جودة المذاق، فطعم لحم الحيوان، إن كان تحت سن البلوغ أفضل ومرغوب أكثر.

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