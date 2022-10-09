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«الصحة»: قلة نومك تعكر مزاجك
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«الصحة»: قلة نومك تعكر مزاجك

«الصحة»: قلة نومك تعكر مزاجك

«الصحة»: قلة نومك تعكر مزاجك
٠٩:٥٣:٥٦ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوصت منصة التوعية الرئيسة بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الأحد، بضرورة النوم الجيد لتحسين المزاج.

وقالت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قلّة نومك سبب لسوء مزاجك، صعوبة تركيزك واستمرار نعاسك، احرص على أخذ احتياجك الكافي من النوم”.

القدر الكافي من النوم

وقبل أيام، أكد د.فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية حصول الجسم على القدر الكافي من النوم يوميًا.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “إن النوم الكافي يدعم مناعتك ويحميك من الضعف الذي قد يستهلك الطاقة والجهد”.

وأضاف أن السهر وعدم النوم الكافي يرهق الجسم وينهك القوى المناعية، وبالتالي قد يسبب نهوض ونشاط الميكروبات والفيروسات الكامنة الانتهازية التي تنتهز أي ضعف مناعي أو إرهاق وإنهاك لتنشط وتسبب التهابات، موضحًا أن “النوم الجيد يدعم المناعة”.

أضرار قلة النوم

في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة، أن عدم حصول الجسم على قسط كافٍ من النوم، يتسبب في 3 أمراض قاتلة هي القلب والأوعية الدموية، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.

وكشفت الدراسة أن الحرمان المزمن من النوم لدى مجموعة صغيرة من البالغين الأصحاء أدى إلى زيادة إنتاج الخلايا المناعية المرتبطة بالالتهابات، مع تغيير الحمض النووي للخلايا المناعية.

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الكلمات الدلالية:
اضطرابات النوم النوم النوم الطويل تعكير المزاج

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