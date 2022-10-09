توقفي فورًا.. رمي قشر الباذنجان قبل الطهو يكبد أسرتك هذه الخسائر

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ذكرت دراسة طبية حديثة، أن رمي قشور الباذنجان عند طهو هذا النوع من الخضراوات، يتسبب في خسارة فوائد صحية عديدة.

وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة Advances of Nutrition العلمية، أن الإبقاء على القشور في الخضراوات مثل الباذنجان، يزيد من محتوى الألياف المفيدة الموجودة فيها، وفق موقع “سكاي نيوز”.

قشر الباذنجان

وقالت الدراسة إن احتواء قشر الباذنجان على كميات عالية من مركبي “الناسونين” و”الأنثوسيانين”، يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويمنع الالتهابات العصبية، ويساعد في تدفق الدم، ويحمي أغشية الخلايا في الدماغ.

وكانت دراسات أخرى كشفت أن تناول قشر الباذنجان آمن مع ضرورة ملاحظة عدم وجود تغيرات في لون القشرة، أو تشققات ظاهرة.

ويعتبر الباذنجان مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، فهو يدعم صحة القلب والوظائف الإدراكية وصحة العين، ويحافظ على الوزن، ويقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان.

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