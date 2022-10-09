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ما حكم رفع اليدين خلال الدعاء في خطبة الجمعة؟.. الخثلان يجيب (فيديو)

ما حكم رفع اليدين خلال الدعاء في خطبة الجمعة؟.. الخثلان يجيب (فيديو)

ما حكم رفع اليدين خلال الدعاء في خطبة الجمعة؟.. الخثلان يجيب (فيديو)
٠٩:٣٦:٥٨ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم رفع اليدين خلال الدعاء في خطبة الجمعة.

وقال “الخثلان” خلال لقاء على قناة الرسالة إن من آداب الدعاء رفع اليدين؛ لأن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا.

مواضع لا يُشرع فيها رفع اليدين بالدعاء 

وأضاف: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه بالدعاء، ولكن هناك مواضع لا يشرع فيها رفع اليدين.

وتابع: بالنسبة لخطبة الجمعة فإنه لا يشرع رفع اليدين إلا في حالة واحدة؛ وهي إذا استسقى الخطيب، فيشرع في هذه الحالة رفع اليدين، وفيما عدا ذلك لا يُشرع رفع اليدين.

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