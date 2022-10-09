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غدًا.. «حساب المواطن» يُوْدِع الدفعة الـ59 من البرنامج
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غدًا.. «حساب المواطن» يُوْدِع الدفعة الـ59 من البرنامج

غدًا.. «حساب المواطن» يُوْدِع الدفعة الـ59 من البرنامج

غدًا.. «حساب المواطن» يُوْدِع الدفعة الـ59 من البرنامج
٠٨:٥٩:١٠ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن يُوْدِع «حساب المواطن»، غدًا الإثنين، الدفعة الـ59 من البرنامج.

الدفعة 59 من برنامج حساب المواطن

والأربعاء الماضي، قال برنامج حساب المواطن إنه باقي 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 59 من البرنامج، أي أنها تُوْدَع الاثنين.

 وأودع برنامج حساب المواطن، الشهر الماضي، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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