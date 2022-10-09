بالإنفوجراف.. 4 فئات ممنوعة من تطعيم الإنفلونزا الموسمية

تواصل – فريق التحرير:

كشف “إنفوجراف” أعدته صحيفة “تواصل” عن 4 فئات ممنوعة من تطعيم الإنفلونزا الموسمية والتي تحدث غالبًا بسبب تغير الفصول.

وهذه الفئات الأربعة هي:

1- الأطفال أقل من ستة أشهر.

2- من لديه حساسية من البيض.

3- من حدثت لديه سابقًا حساسية شديدة من جرعة لقاح الإنفلونزا.

4- من يعاني من مرض حاد مصحوب بحرارة عالية.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

يشعر مريض الإنفلونزا بارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ، والإصابة بسعال (عادة ما يكون جافًا)، وصداع، وألم في العضلات والمفاصل، وغثيان وخيم (توعّك)، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف.

وأيضًا يمكن أن يصاب الشخص بسعال وخيم قد يدوم أسبوعين أو أكثر، ويُشفى معظم المرضى من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع واحد دون الحاجة إلى عناية طبية.

ورغم ذلك يمكن للإنفلونزا أن تتسبّب في حدوث حالات مرضية وخيمة، أو أن تؤدي إلى الوفاة إذا ما ألمّت بإحدى الفئات الشديدة، وتدوم الفترة التي تفصل بين اكتساب العدوى وظهور المرض – والتي تُعرف بفترة الحضانة – يومين تقريبًا.

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